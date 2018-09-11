تقارير.. نادي برشلونة يستأنف مفاوضات التجديد لبوسكيتس

كشفت تقارير صحفية، على أن نادي برشلونة سيستأنف مفاوضاته لتجديد عقد لاعبه سيرجيو بوسكيتس، خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته قناة “TV3” الإسبانية، فإن برشلونة سيستأنف المفاوضات مع وكلاء بوسكيتس، غدًا الأربعاء، بشأن لتجديد عقده.

وأضافت: “إدارة برشلونة تأمل في التوصل لاتفاق مع بوسكيتس ووكلائه قبل نهاية الأسبوع الجاري”.

وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن بعض الأمور قد عطلت تجديد عقد بوسكيتس، كرغبة اللاعب في الوصول للمرتبة الثانية في الرواتب ببرشلونة ليكون بجانب سواريز، وبيكيه خلف ليونيل ميسي.

ويرغب صاحب الـ 30 عامًا، في أن يصل للمرتبة الثانية من حيث الرواتب في برشلونة، بجانب لاعبين مثل لويس سواريز وجيرارد بيكيه، خلف ليونيل ميسي، الذي يحصل على أعلى راتب في الفريق.

وبدأت المحادثات بين الطرفين بعد رحيل آندريس إنييستا، وتوصلا لاتفاق في شهر أغسطس/آب، والآن في انتظار الانتهاء من التفاصيل بنسبة 100 بالمئة، ثم الإعلان الرسمي.