أهداف مباراة إسبانيا وكرواتيا.. الماتادور يتقدم بسداسية (فيديو)

تقدم ساؤول ميغير مهاجم منتخب إسبانيا بهدف لصالح فريقه في شباك كرواتيا، خلال مباراة الفريقين في دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز ساؤول الهدف من رأسية قوية رفعها كارفخال وقابلها اللاعب في شباك المنتخب الكرواتي.

دوري الأمم الأوروبية | { إسبانيا 1 × 0 كرواتيا } – هدف إسبانيا الأول ..#NationsLeague pic.twitter.com/lZhy0Xs34k — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وعزز أسينسيو تقدم إسبانيا بالهدف الثاني في الدقيقة 33 بتسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

إسبانيا 2 – 0 كرواتيا | قووووووووووول صاروخ لـ أسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/9ELfpVyL1k — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وبعدها بدقيقتين عزز أسينسيو تقدم فريقه بالهدف الثالث للإسبان والثاني له من تسديدة صاروخية أيضًا.

إسبانيا 3 – 0 كرواتيا | قووووووووووول هدف أسطوووري لـ إسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/sJYxeoNHAY — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز رودريغو مورينو الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 49.

دوري الامم الأوروبية | { اسبانيا 4 × 0 كرواتيا } – هدف اسبانيا الرابع ..#NationsLeague pic.twitter.com/PWORxZdEdz — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وشارك سيرجيو راموس في حفلة الأهداف وأحرز الهدف الخامس من ضربة رأسية، ثم أحرز إيسكو الهدف السادس في الدقيقة 60.

اسبانيا 5 – 0 كرواتيا | قوووووووووووول راموووس اسيست اسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/sq0WJFrQwU — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

اسبانيا 6 – 0 كرواتيا | قوووووووووووول ايسكو اسيست اسينسيو

via : ⁦@mofa_94⁩ ⁧#اسبانيا_كرواتيا pic.twitter.com/E3lg7au8jz — مممم (@jwbdu09) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وتقام المباراة على ملعب “مارتينيز فاليرو” في مدينة “إلتشي”، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكان لويس إنريكي قاد منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز على إنجلترا بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي على ملعب “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية “لندن”، ضمن منافسات الجولة الأولى، في الظهور الرسمي الأول لـ”لاروخا” مع المدير الفني السابق لنادي برشلونة، ساعيًا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مباراة اليوم.

ويستهدف إنريكي معادلة إنجاز الثلاثىي جولين لوبيتيجي، وفيسنتي ديل بوسكي، وخوسيه أنطونيو كاماتشو الذي تمكن من تحقيق الفوز في أول مباراتين مع منتخب اسبانيا. كما تعد مباراة إسبانيا، بمثابة الظهور الأول لمنتخب كرواتيا الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.

ويسعى منتخب كرواتيا لتحقيق الفوز في ظهوره الأول بعد المونديال، وتقديم عرض قوي يؤكد من خلاله أنه قادم بقوة من أجل المنافسة على حصد الألقاب خلال الأعوام القليلة المقبلة، وأن تألقه في بطولة كأس العالم لم يكن ضربة حظ، أو وليد صدفة.

يذكر أن مباراة اليوم هي السادسة في تاريخ منتخب إسبانيا على ملعب “مارتينيز فاليرو” في مدينة “إلتشي”، حيث سبق أن خاض 5 مباريات على هذا الملعب ما بين ودية ورسمية لم يتذوق خلالها مرارة الهزيمة، فيما سجل لاعبو إسبانيا 11 هدفًا، بينما اهتزت شباكه مرة واحدة على مدار المباريات الخمس.