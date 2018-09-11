هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في السعودية؟

كشفت تقارير صحفية على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يغيب عن مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، التي ستقام في السعودية مطلع أكتوبر المقبل.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، قد أعلن استضافة المملكة لدورة رباعية دولية بمشاركة البرازيل والأرجنتين.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”: “تم التوقيع قبل قليل على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر القادم، بمشاركة البرازيل والأرجنتين، والمنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبًا”.

وأضاف: “البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل”.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن، عن خوضه مباراتين وديتين في السعودية، الأولى أمام أصحاب الأرض في 12 أكتوبر في الرياض، والثانية أمام غريمه التقليدي الأرجنتين 16 أكتوبر في جدة.

ولكن صحيفة “آس” الإسبانية قالت إن “ميسي قد لا يتواجد في السعوديه عند مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين”، مشددة على أن اللاعب حتى تاريخ اليوم لم يحسم أمر عودته لصفوف التانغو.

وأضاف: “ليونيل سبق وأن قرر بأنه سيرتاح في برشلونة ولن ينضم للمباريات الودية للمنتخب، وبذلك ارتاح عن قطع ” 20,315 كيلو ” بالطائرة من برشلونة لأمريكا الجنوبية”.

واتخذ ليونيل سكالوني، المدير الفني المؤقت للمنتخب الأرجنتيني، قرارًا بتعليق قميص ميسي، لحين تحديد موقف نجم برشلونة من المنتخب.

وقال مدرب الأرجنتين فى تصريحات صحفية على هامش لقاء الأرجنتين وكولومبيا مساء اليوم، إن القميص رقم 10 يخص ميسي حتى يصرح هو إذا كان سيستمر أم لا، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه لا احد يرفض وجوده، ولهذا إتخذت قرارًا بألا يرتدى أي لاعب هذا القميص فى المبارايات الودية المقبلة، التى يغيب عنها الهداف التاريخى للتانغو.

وكان ميسي قد نشر صورة له مع عائلته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يوم الأحد، وهو يرتدي تيشيرتًا قصيرًا يحمل شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وأنعشت هذه الصورة آمال الجماهير التي تترقب عودة ميسي سريعًا للمنتخب الأرجنتيني الذي يحمل شارة قيادته.

وكان مهاجم برشلونة قد قرر عدم اللعب مؤقتًا مع المنتخب الأرجنتيني عقب خروج الأخير مبكرًا من منافسات بطولة كأس العالم 2018 أمام فرنسا والخسارة بنتيجة 3/4.

وقد أخطر ميسي المدرب الجديد للمنتخب الأرجنتيني، بأنه لن يشارك مع الفريق في جولته بالولايات المتحدة الأمريكية.