مباراة كرواتيا ضد إسبانيا.. كيف يدور صدام رجال إنريكي ووصيف العالم في دوري الأمم الأوروبية؟

يترقب العديد من عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين إسبانيا وكرواتيا، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويفتتح المنتخب الكرواتي بقيادة مديره الفني زلاتكو داليتش مشواره بالبطولة، بعد أن خطف الأضواء في كأس العالم في روسيا مؤخرًا وحصد المركز الثاني ووصافة المونديال لأول مرة في التاريخ، بينما يطمع المنتخب الإسباني في فوز جديد مع مديره الفني الجديد لويس إنريكي الذي فاز في مباراته الأولى أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف في ملعب ويمبلي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي، ملامح مواجهة إسبانيا وكرواتيا والتفاصيل المتعلقة بالمباراة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في التاسعة و45 دقيقة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة التي يستضيفها ملعب “مانويل فاليرو” في إسبانيا عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

زلاتكو.. وماذا بعد المونديال؟

ينتظر جمهور الساحرة المستديرة ظهور منتخب كرواتيا بعد بطولة كأس العالم، بل وأصبح السؤال الذي ينتظر المدرب القدير زلاتكو داليتش، ماذا بعد المونديال؟

حاول زوران تجديد الدماء من خلال استدعاء بعض الوجوه التي لفتت الأنظار في الفترة الأخيرة، على رأسها أنتونيو ميليتش مدافع أندرلخت البلجيكي والحارس كارلو ليتيكا لاعب بروج البلجيكي والمدافع بورنا باريستش وفيليب برادريتش وماريو باسيليتش والمهاجم ماركو ليفايا.

واحتفظ زلاتكو بأغلب قوام منتخب كرواتيا الذي وصل لوصافة المونديال بوجود لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وإيفان بيريستش.. وأكد هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ”إرم نيوز”، أن المنتخب الكرواتي سيعاني في المرحلة الحالية من أجل تجديد الدماء وإدخال بعض الوجوه التي سيكون لها دور مستقبلًا.

وأضاف: ” كرواتيا تملك لاعبين صغار السن في عدة أندية أوروبية، ولكن المهمة تبدو صعبة لأنه لا يوجد لاعب لافت للأنظار خارج المجموعة التي شاركت في كأس العالم”.

إنريكي وتجديد دماء لاروخا

يبدو المدرب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أيضًا في مهمة من أجل تجديد الدماء وإعادة ترتيب أوراق لاروخا بعد التراجع في الأعوام الأخيرة والخروج من دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم في روسيا.

ويعتمد مدرب منتخب إسبانيا على طريقته 4-3-3 بوجود الثنائي إياجو أسباس وإيسكو خلف المهاجم رودريجو أو ألفارو موراتا، بجانب وجود موهبة واعدة مثل ماركو أسينسيو وسوسو كأوراق رابحة.. وحاول إنريكي فرض الأسلوب الجماعي على أداء لاروخا والسيطرة في وسط الملعب ومنح إيسكو دورًا كبيرًا في قيادة هجمات إسبانيا.

موقعة الوسط

يبقى الرهان في هذه المواجهة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا في وسط الملعب، فالمنتخب الإسباني يعتمد على كتيبة الوسط بوجود الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وتياجو ألكانتارا وساؤول نيجويز للتحكم في إيقاع المباراة، خاصة مع وجود إيسكو كصانع لعب.

ويعتمد منتخب كرواتيا على لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وإيفان بيريسيتش، بينما تبدو المشكلة في غياب المهاجم الصريح المؤثر في المنتخب الكرواتي.