منير الحدادي لاعب نادي برشلونة يدخل في أزمة بسبب احتفاله بعيد ميلاده

دخل منير الحدادي، لاعب نادي برشلونة، في أزمة، يوم الإثنين؛ بسبب احتفاله بعيد ميلاده الثالث والعشرين، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن الحدادي احتفل بعيد ميلاده رفقة 30 مدعوًا، بأحد الملاهي الليلية، ورفض دفع فاتورة السهرة، البالغة قيمتها أكثر من 16 ألف يورو، مما استدعى حضور الشرطة.

وحجز الحدادي جناحًا خاصًا بأحد ملاهي مدريد؛ للاحتفال بذكرى ميلاده رفقة أصدقائه وعائلته، حيث استمرت الاحتفالات حوالي 7 ساعات.

وذكرت الصحيفة أن فاتورة السهرة كانت مكلفة؛ لاحتوائها على كميات كبيرة من الطعام والشراب والمواد المدخنة، إلا أن اللاعب رفض دفع كل القيمة المالية الكبيرة.

AS | منير الحدادي حجز منطقة الـ VIP في ملهى Tiffany لـ 30 شخصاً من اجل الاحتفال بعيد ميلاده – بعد 7 ساعات احتفال رفض دفع المطلوب ( 16 الف يورو ) وطلب حضور الشرطة لان المبلغ مبالغ فيه, عند وصولهم خيروه بين الدفع او الاعتقال – انتهت ليلته بتبادل لفظي ساخن ودفع الف يورو فقط pic.twitter.com/QbKg3u5HIV — FCB World (@FCBW_A7) September 11, 2018

وقال اللاعب إنه لم يتفق مع الملهى على ذلك المبلغ، وهو ما جعل الشرطة تحضر للمكان، ليتوصل الطرفان في نهاية المطاف إلى اتفاق يقضي بخصم ما قيمته ألف يورو من الحساب الإجمالي.

يذكر أن عديد التقارير تؤكد أن برشلونة سيقدم للحدادي عقدًا جديدًا حتى عام 2024.

وانضم صاحب الـ22 عامًا خلال الموسم الماضي إلى نادي ديبورتيفو ألافيش، معارًا من برشلونة، كما أعير فترة لنادي فالنسيا.

ولعب الحدادي بقميص برشلونة في 45 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 10 أخرى.

واحتفظ برشلونة بمنير الحدادي هذا الموسم ليكون بديلًا للأوروغوياني لويس سواريز، بينما ما زال مشواره الدولي معلقًا بين رغبته في العودة للعب لمنتخب المغرب واللعب لإسبانيا.