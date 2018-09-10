راكيتيتش: لوكا مودريتش أحق من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم

قال إيفان راكيتيتش إن زميله في المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش يستحق جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم The Best، عن العام 2018.

ويتنافس مودريتش لاعب كرواتيا وريال مدريد، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في العالم حسب الفيفا، والتي سيُعلن عن الفائز بها يوم 24 من الشهر الحالي.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”، قبل مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، غدًا الثلاثاء: “ليونيل ميسي، مازال الأفضل في العالم، لكن مودريتش يستحق أن يحصل على الجائزة هذا العام”.

وأضاف راكيتيتش: “لوكا يستحق الفوز بالجائزة. لقد هنأته بعد ترشحه للقائمة النهائية. ميسي هو الأفضل في العالم وفي التاريخ، هذا سهل للغاية، ولكن هذا العام هو عام لوكا”.

وشكّل مودريتش وراكيتيش ثنائيًا جيدًا مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018، ليحقق الفريق المركز الثاني في البطولة.

وعن مباراة إسبانيا وكرواتيا قال راكيتيتش: “المباراة تشبه إلى حد ما، ما حدث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لأن صاحب التصنيف الأول لم يفز بالبطولة”.

وواصل “إسبانيا دائمًا من أفضل المنتخبات في العالم، الأمر بالنسبة لنا سيكون معقدًا لأننا سنلعب في ملعب ممتلئ بالجمهور”.

ويخوض راكيتيتش المباراة رقم 100 مع كرواتيا، وعن ذلك قال: “أتذكر مباراتي الأولى مع كرواتيا. لم أتمكن من اللعب لمنتخب البوسنة لأنه لم يكن لدي أوراق هناك بعد”.