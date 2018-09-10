روبياليس يستعين بغياني إنفانتينو لمواجهة خطة نقل مباريات من الدوري الإسباني لأمريكا

سيزور السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) إسبانيا للقاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى جانب لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني يوم الأربعاء في قصر مونكلوا.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة جميع جوانب كرة القدم الإسبانية لكن الموضوعات المهمة التي سيتم طرحها على طاولة المناقشات اقتراح خوض مباراة في الليغا بالولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن روبياليس سيبحث مع إنفانتينو فكرة خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا بإقامة مباراة برشلونة وجاره جيرونا في ميامي بالولايات المتحدة في يناير رغم عدم تأكيد ذلك ورفض رابطة اللاعبين المحترفين هذا الاقتراح وكذلك الاتحاد المحلي.

وسيتم مناقشة هذا الأمر بين إنفانتينو وروبياليس بعيدًا عن تيباس، حيث يعارض رئيس الاتحاد الإسباني واتحاد اللاعبين الفكرة تمامًا.

ومن المقرر أن يناقش الطرفان أيضًا اقتراح إسبانيا استضافة قبل نهائي دوري الأمم الأوربية في يونيو المقبل لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد.

ورغم أن البطولة تخضع للاتحاد الأوروبي للعبة لكن إنفانتيو لديه علاقة قوية للغاية مع السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس (اليويفا) وكلمته مسموعة لديه وقد تكون مساندته مهمة في منح إسبانيا حق التنظيم.