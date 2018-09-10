أتلتيكو مدريد يحتج على غياب يان أوبلاك عن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية (صورة)

عبّر أتلتيكو مدريد عن استغرابه لغياب حارسه الدولي السلوفيني يان أوبلاك عن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية الموسم الماضي، التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم فوزه بلقب زامورا للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني.

ونشر الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية على صفحته على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “أوبلاك كل يوم نحبك أكثر”، مع إحصائيات الحراس المرشحين للجائزة ومقارنتهم بإحصائيات الحارس السلوفيني.

وتلقى الإسباني دافيد دي خيا 0،76 هدف في كل مباراة، بينما تلقى الألماني مارك آندري تير شتيغن 0،81 هدف في كل مباراة، والمخضرم الإيطالي جيانلويجي بوفون 0،82 هدف في كل مباراة، والبلجيكي تيبو كورتوا 1،02 هدف في كل مباراة، والكوستاريكي كيلور نافاس 1،11 هدف في كل مباراة، وهم المرشحون الخمسة في لائحة الفيفا.

بينما تلقى الحارس السلوفيني يان أوبلاك الموسم الماضي 0،57 هدف في كل مباراة، وهي أرقام أفضل بكثير من المرشحين الخمسة.

وكان أتلتيكو مدريد قد عبّر أيضًا عن استغرابه من غياب نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان من لائحة المتنافسين على لقب أفضل لاعب في العالم حسب الفيفا.