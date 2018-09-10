هل يدخل لاعبو الدوري الإسباني في إضراب بسبب اللعب في أمريكا؟

كشفت تقارير صحفية، يوم الاثنين، أن اتحاد اللاعبين الإسبان، قد يلجأ للإضراب، حال تم إقرار خوض بعض مباريات الليغا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إذاعة كادينا كوبي: “خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، وديفيد أغانزو، رئيس رابطة اللاعبين الإسبان، لم يتوصلا لاتفاق بعد، خلال الاجتماع الذي جرى صباح اليوم الاثنين”.

وأضافت: “لقد اجتمع لاعبو الليغا الشهر الماضي مثل: سيرجيو راموس وبوسكيتس وكوكي وخواكين، اعتراضًا على هذا القرار، ولم يستبعدوا الإضراب”.

وتابعت: “ومع ذلك تبدو رابطة الليغا في طريقها لخوض مباراة برشلونة وجيرونا، أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، في ميامي الأمريكية”

فيما قال أغانزو، رئيس رابطة اللاعبين الإسبان، في تصريحاته اليوم: “نحن في انتظار المعلومات التي تأتي إلينا من الليغا، لتحليل المشكلة بشكل جيد، في نهاية هذا الأسبوع، أو بداية الأسبوع المقبل، سنتحدث مرة أخرى مع تيباس، بعد أن نحصل على مزيد من المعلومات”.

وأردف: “خيار الإضراب لا يزال قائمًا، لم أقل لا للإضراب، سنقوم بتحليل ما تُخبرنا به الليغا، وفي حالة عدم وجود اتفاق، سنستمر في عمليتنا، دون مزيد من اللغط”.