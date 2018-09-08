دومينيكو بيراردي.. صراع جديد بين روما وبرشلونة

يسعى روما الإيطالي للتعاقد مع مهاجم فريق ساسولو، دومينيكو بيراردي، خلال الفترة المقبلة بحثًا عن رد الدَّين لبرشلونة الذي خطف البرازيلي مالكوم أوليفيرا من بوردو الفرنسي في اللحظات الأخيرة.

ويراقب برشلونة بدوره المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، ويأمل في التعاقد معه صيف 2019 مستفيدًا من علاقته الجيدة مع ساسولو بعد صفقة مدافعه البرازيلي مارلون سانتوس الذي انتقل للفريق الإيطالي هذا الصيف.

ويتألق المهاجم بيراردي في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى برفقة ساسولو، وسجل 67 هدفًا لفريقه في 194 لقاء، ويضعه مونشي، المدير الرياضي لروما، ضمن اهتماماته، لكنه يخشى دخول برشلونة للصفقة، وخطف لاعب جديد بعد مالكوم.

وصراع برشلونة وروما بشأن صفقة مالكوم، والجدل الذي عرفته الصفقة بين الفريقين، قد يعودا مجددًا من خلال مهاجم ساسولو بيراردي خلال الفترة المقبلة.