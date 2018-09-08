نادي برشلونة يراقب حارس أيندهوفن الهولندي

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة يراقب جروين زويت حارس مرمى أيندهوفن الهولندي، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة ” موندو ديبورتيفو” فإن برشلونة سيعمل على ضم جروين زويت الصيف المقبل، حال قرر جاسبر سيليسن الرحيل عن الفريق.

وسيليسن هو الحارس الثاني في برشلونة بعد الألماني المتألق مارك آندري تير شتيغن، وهو ما لا يرضي الحارس الهولندي، الذي تردد أنه سيغادر النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي 2018.

وأضافت الصحيفة أن كشافي برشلونة يراقبون جروين حارس أيندهوفن، ويعتقدون أنه الخيار المناسب ليكون الحارس الثاني إذا رحل سيليسن.

يشار إلى أن جروين زويت سيلعب مرتين أمام برشلونة، وذلك عندما يلتقي فريقه أيندهوفن وبرشلونة في دور المجموعات دوري أبطال أوروبا 2018/2019.

ووفقًا لـ “موندو ديبورتيفو” فإن جروين زويت يملك المواصفات ليكون الحارس الثاني لبرشلونة، إذ يبلغ من العمر 27 عامًا، وطوله 189سم، كما أن لديه تحكمًا عاليًا في التقاط الكرة، ويجيد اللعب بشكل جيد بقدميه، وهي الخاصية الأهم لأي حارس يلعب في برشلونة.

وشارك جروين زويت في 7 مباريات مع أيندهوفن الموسم الحالي، واستقبل فيها 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه 3 مباريات، علمًا أنه شارك مع الفريق في 203 مباريات، استقبل فيها 202 هدفين وحافظ على نظافة مرماه 79 مباراة.