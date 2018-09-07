غريزمان: لهذا السبب رفضت الانضمام إلى برشلونة

كشف أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد عن سبب رفضه الانتقال إلى برشلونة الصيف الحالي وقراره بالبقاء في فريقه رغم اعترافه بأن رفض الانضمام للنادي الكتالوني كان قرارا صعبا.

وعدل المهاجم الفرنسي المتوج بكأس العالم عن قراره قبل وقت قصير من انطلاق البطولة في روسيا من خلال فيلم وثائقي اسمه “القرار”.

لكن غريزمان قال في مقابلة مع مجلة “ليكيب”: “عندما يظهر لك الحب في بيتك لا تذهب إلى مكان آخر. لقد فعل أتلتيكو كل ما بوسعهم لإشعاري بالراحة، بما في ذلك جلب لاعبين مهمين وبناء فريق رائع”.

وواصل الدولي الفرنسي ” من الصعب رفض الانضمام لفريق مثل برشلونة. لكني أشعر بأني في منزله في أتلتيكو لذلك قررت البقاء. لقد شعرت بأني أهم قطعة في حل اللغز في أتلتيكو وشعرت بأهميته وبأني القاعدة المهمة بالفريق لذلك قررت البقاء”.

وشعر غريزمان بالضيق لغيابه عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم، حيث يرى أنه قدم موسما رائعا بالفوز بالدوري الأوروبي مع أتلتيكو ثم كأس العالم مع فرنسا.