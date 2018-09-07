الاتحاد الإسباني يحدد موعد ذهاب الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة الكلاسيكو لجولة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة للموسم 2018/2019.

ونقل برنامج “El Transistor” عن تيباس قوله: “كلاسيكو الذهاب في الدوري الإسباني، سيقام يوم 28 أكتوبر المقبل، الساعة 16:15 مساء بتوقيت إسبانيا (17:15 مساء بتوقيت السعودية)، على ملعب كامب نو.

ويتقاسم ريال مدريد وبرشلونة، صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 3 جولات، ويملك كل منهما 9 نقاط، ولكن فارق الأهداف في مصلحة النادي الكتالوني.

وفي آخر مباراة كلاسيكو على ملعب كامب نو تعادل الفريقان 2/2، وتقدم لويس سواريز لبرشلونة، ثم تعادل كريستيانو رونالدو، وتقدم ليونيل ميسي مجددًا لبرشلونة، لكن غاريث بيل تعادل لريال مدريد.

وستكون هذه أول مباراة كلاسيكو لريال مدريد منذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، وهو الذي سجل 18 هدفًا في مرمى برشلونة في 31 مباراة كلاسيكو.