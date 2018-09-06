كيلور نافاس قد يغادر ريال مدريد في يناير القادم

كشفت صحيفة ” سبورت ” الكتالونية عن شرط الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لعدم مغادرة ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما وضعه المدرب جوليان لوبيتيجي في دكة البدلاء أمام ليغانيس، وإشراك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وحسب الصحيفة، فالحارس الكوستاريكي هدد بمغادرة ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية في حال وضعه في دكة البدلاء، خلال لقاءات دوري أبطال أوروبا والتي توج بلقبها في السنوات الثلاث الأخيرة كحارس رسمي للفريق.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فكيلور نافاس غضب من وضعه في دكة البدلاء خلال لقاء ليغانيس، خصوصًا أنه احتفل مع جماهير البيرنابيو باختياره أفضل حارس في أوروبا للموسم الماضي.

ورفض جوليان لوبيتيجي الحديث عن الحل الذي سيختاره للمداورة بين حارسين جيدين يضمهما الفريق، حيث ترك الباب مفتوحًا على كل الاحتمالات، بما في ذلك إشراكهما في كل المسابقات حسب ظروف كل لقاء.

وكان نافاس قد أكد على رغبته في المنافسة بقوة داخل ريال مدريد على مركز الحارس الأساسي، رغم التعاقد مع تيبو كورتوا، ورغم تلقيه عروضًا من فرق أوروبية كبرى.