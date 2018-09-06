نيمار يتوسل إلى زملائه السابقين للعودة إلى نادي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، طلب العودة إلى برشلونة مرة أخرى.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية “فإن نيمار أبدى حزنه الشديد لقراره الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في زياراته الأخيرة لبرشلونة وأبدى رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني”.

وأضافت الصحيفة: “في غرفته في الفندق طالب نيمار وهو يذرف الدموع المساعدة من بعض المديرين التنفيذيين بالنادي الذي يرتبط بهم بعلاقة جيدة وبعض الأصدقاء”.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة، خاصة وأنه لا يستبعد الانتقال إلى ريال مدريد في 2019 لإصرار النادي الملكي على ضمه.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وختمت الصحيفة: “برشلونة لا يريد عودة نيمار، خاصًة بعد القضايا التي رفعها على النادي بعد رحيله، بالإضافة إلى أنه ليس ضروريًا للفريق في الوقت الحالي”.