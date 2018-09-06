هل يعود فينسيوس جونيور إلى فلامينغو خلال سوق الانتقالات الشتوي؟

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد يخشى تفعيل بند في عقد نجمه البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور يقضي بعودته لفريقه السابق فلامينغو في يناير 2019 حال عدم اشتراكه مع الفريق الأول لريال مدريد.

ودفع ريال مدريد مبلغ 45 مليون يورو للتعاقد مع النجم الشاب الذي قرر أن يبدأ مشواره مع الفريق الملكي هذا الموسم، لكن المدرب جوليان لوبيتيغي وضع له خطة للتأقلم مع كرة القدم الأوروبية والإسبانية من خلال إشراكه في الفريق الثاني حين لا يكون ضمن اللاعبين المستدعين للفريق الأول.

ويخشى ريال مدريد أن يقرر النجم، البالغ من العمر 18 عامًا، العودة للبرازيل في بداية العام المقبل للّعب لفلامينغو في الفريق الأول، ثم العودة لمدريد صيف 2019 في ظل عدم الاعتماد عليه من طرف المدرب لوبيتيغي في الفريق الأول.

ويحتاج لوبيتيغي لمنح اللاعب فرصة في الفريق الأول قبل نهاية العام الحالي ليضمن بقاءه في الفريق حتى نهاية الموسم.

وسجل ريال مدريد فينسيوس جونيور ضمن قائمة الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا.