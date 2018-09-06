إقامة مباراة لريال مدريد وأخرى لبرشلونة في أمريكا الموسم المقبل

أشارت تقارير صحفية إلى أن رابطة الدوري الإسباني (الليغا) قرَّرت إقامة مباراتين من المسابقة الموسم المقبل في الولايات المتحدة إحداهما لريال مدريد والأخرى لبرشلونة.

وقالت مصادر لصحفية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن رابطة الليغا ستستغل شعبية قطبي الكرة الإسبانية في زيادة نشاطها في الولايات المتحدة كدافع لتوسّع الكرة الإسبانية عالميًا.

وقررت الرابطة خوض مباراة واحدة الموسم الحالي في الولايات المتحدة رغم اعتراضات من اللاعبين والرابطة الممثلة لهم.

وانضم سيرجيو بوسكيتس وزميله سيرجي روبرتو نجما برشلونة إلى قادة ونواب قادة الأندية العشرين في الدوري خلال اجتماع في المقر الرئيس لرابطة اللاعبين المحترفين في مدريد لمناقشة معارضة خطط إقامة مباراة في الولايات المتحدة هذا الموسم.

وقال ديفيد أغانزو رئيس رابطة اللاعبين إن اللاعبين كانوا “غاضبين ومندهشين” بشأن هذا الاقتراح ولا يستبعدون الإضراب في حال الضرورة لمنع تنفيذ هذه الخطط. اللاعبون سيقومون بأي شيء ممكن لعدم تنفيذ هذه الخطط”.

وفي مقابلة سابقة مع الصحيفة ذاتها استبعد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري إمكانية أن تكون مباراة القمة بين ريال مدريد وبرشلونة إحدى المباريات التي ستقام خارج البلاد.