ريال سوسيداد يتعلم درس بلد الوليد ويجدد ملعبه استقبالًا لبرشلونة

أعن نادي ريال سوسيداد الانتهاء من تغيير عشب ملعبه أنونيتا قبل عشرة أيام من استقبال برشلونة في الملعب الجديد خاصة في ظل “العقدة” التي يمثلها هذا الملعب للنادي الكتالوني.

وفك برشلونة هذه العقدة بعد سنوات طويلة عندما تغلب على سوسيداد في أنونيتا العام الماضي وقبل ذلك لم ينجح في هزيمة سوسيداد على أرضه منذ 2007.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال سوسيداد يعتقد أن هذا الوقت المناسب للتخلص من مشاكل ملعبهم لتجب ما حدث مع بلد الوليد أمام برشلونة.

وأظهر لاعبو برشلونة انزعاجًا من أرضية الملعب السيئة ووجدوا معاناة في تمرير الكرة بأسلوبهم المعتاد رغم الفوز بهدف نظيف.

وسيزور مندوب من رابطة الليغا ملعب أنونيتا يوم الخميس للموافقة على الشروط حتى يتمكن الفريق من لعب مباراته الأولى على ملعبه والتي ستكون أمام برشلونة.

وبدأ تركيب العشب الجديد يوم الإثنين الماضي، وكان هناك 15 عاملًا للعمل على 40 قطعة من العشب لتغطية أرض الاستاد بالكامل.

وتم استيراد العشب الجديد لملعب أنونيتا من البرتغال حيث تمت زراعته قبل عدة شهور وسيتم تسميده وتخصيبه بطريقة معينة في أرض الملعب بحيث تكون صورة مثالية تقريبًا في مباراة برشلونة.

ويريد ريال سوسيداد أن تكون أرضية ملعبه مخالفة تمامًا لأرضية ملعب ريال بلد الوليد الذي اشتكى منه لاعبو برشلونة كثيرًا وتم التحقيق مع النادي بشأنها.