لجنة المسابقات في إسبانيا تثير الجدل حول ديربي مدينة إشبيلية لهذا السبب

ألغت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها لاعب إشبيلية روكي ميسا، خلال ديربي المدينة أمام ريال بتيس، والتي أدت لطرده في الدقيقة 66 بعد إعادة مشاهدة اللقطة من خلال الفيديو.

واحتج إشبيلية على قرار منح البطاقة الصفراء الثانية للاعبه، بعد احتكاك مع حارس مرمى بتيس باو لوبيز، والتي اعتبرها الحكم خيل مانزانو محاولة تمثيل للحصول على ضربة جزاء.

ورغم كون إشبيلية سيستعيد لاعبه خلال اللقاء القادم أمام خيتافي، إلا أنه يعتبر أن القرار كان ظالمًا وأدى لخسارة الفريق الديربي، حيث كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، قبل أن يستغل ريال بتيس النقص العددي ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 80 .

وكان إشبيلية قد طالب الحكم بمراجعة اللقطة من خلال حكم الفيديو، لكنه رفض ذلك وأصر على قراره رغم كونها من الحالات التي يجب على حكم اللقاء مراجعتها عبر حكم الفيديو.

وانتقد بابلو ماشين، مدرب إشبيلية، حكم الفيديو بعد اللقاء، ووصفه ” بحكم البار (الحانة) “، حيث غيّر VAR ب BAR لكن لجنة المسابقات رفضت فتح تحقيق ضد المدرب.