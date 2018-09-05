إصابة دييغو كوستا في تدريبات أتلتيكو مدريد

تعرض الإسباني دييغو كوستا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، للإصابة، خلال تدريبات فريقه صباح اليوم الأربعاء.

وأصيب كوستا بكدمة في الكاحل الأيمن، أثناء التدريب، ما أدى لخروجه من التدريبات وهو يعرج.

ولم يُصدر النادي أي بيان حول الإصابة، مكتفيًا بنشر خبر خروج كوستا من التدريب فقط.

وقاد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، جلسة تدريب، اليوم الأربعاء، عقب عودته من مدينة نيون السويسرية، حيث شارك في منتدى مدربي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

التدريبات كانت بمشاركة 4 لاعبين فقط من الفريق الأول، هم الحارس أنطونيو أدان وكوكي ريسوريكسيون ودييغو كوستا والكرواتي نيكولا كالينيتش، وذلك في غياب 13 دوليًا لالتزاماتهم مع منتخبات بلادهم.

في المقابل، أجرى كل من خوانفران توريس وفيكتور ماتشين ‘فيتولو’، تدريبات خاصة على هامش التدريب الجماعي لمواصلة تعافيهما، كل من إصابته، حالهما حال الحارس السلوفيني يان أوبلاك.