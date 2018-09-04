ماريانو دياز يبدأ التألق مع ريال مدريد لخلافة كريستيانو رونالدو (فيديو)

انضم معظم لاعبي ريال مدريد إلى منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية الحالية، لكن ماريانو دياز ظل في سانتياغو برنابيو ليتدرب.

وأعلن ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي استعادة مهاجمه ماريانو دياز من أولمبيك ليون الفرنسي في عقد مدته خمس سنوات.

ونشأ المهاجم الإسباني المولود في جمهورية الدومنيكان في أكاديمية ريال مدريد، وشارك كبديل في ثماني مباريات مع الفريق الأول، وسجل هدفًا واحدًا قبل انتقاله إلى ليون في 2017.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا أساسيًا في 30 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي سجل خلالها 18 هدفًا لفريقه الذي أنهى الموسم في المركز الثالث، وحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ المهاجم الشاب التألق في تدريبات ريال مدريد بالفعل، وأحرز العديد من الأهداف ليعيد للأذهان فترة تألق كريسيتانو رونالدو، ويظهر نفسه على أنه البديل المناسب للدون في صفوف النادي الملكي.

وحصل ماريانو على قميص رونالدو رقم 7 ليكون الخليفة المنتظر لقائد البرتغال في صفوف ريال مدريد.