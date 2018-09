بعد تعرضه للعنف أمام رديف أتلتيكو مدريد.. دعوات في ريال مدريد لحماية فينسيوس جونيور

ذكرت صحيفة “آ س” الإسبانية أن عدة أصوات في ريال مدريد طالبت إدارة الفريق بالتدخل لحماية النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور، بعدما تعرض لمعاملة عنيفة من مدافعي فريق أتلتيكو مدريد “ب” خلال ديربي دوري الدرجة الثانية.

وسجل جونيور هدفين لريال مدريد “ب” خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 لكن أحد مدافعي أتلتيكو مدريد “ب” قام بعضه في رأسه كما تعرض عدة مرات لتدخلات عنيفة.

وترغب عدة أطراف في ريال مدريد ألا يلعب فينسيوس مع الفريق الثاني خلال اللقاءات التي تجرى خارج ملعب الفريق، ويقتصر إشراكه على اللقاءات التي يستقبل خلالها الفريق الثاني منافسيه في دوري الدرجة الثانية “ب”.

Lovely! @Atleti very welcoming to Vinicius Jr in his first 'taste' of a Madrid derby. pic.twitter.com/jU5IA06hYU

— Football Whispers (@FB_WHISPERS) September 2, 2018