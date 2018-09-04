بعد تعرضه للعنف أمام رديف أتلتيكو مدريد.. دعوات في ريال مدريد لحماية فينسيوس جونيور

بعد تعرضه للعنف أمام رديف أتلتيكو مدريد.. دعوات في ريال مدريد لحماية فينسيوس جونيور

#إرم_سبورت

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة “آ س” الإسبانية أن عدة أصوات في ريال مدريد طالبت إدارة الفريق بالتدخل لحماية النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور، بعدما تعرض لمعاملة عنيفة من مدافعي فريق أتلتيكو مدريد “ب” خلال ديربي دوري الدرجة الثانية.

وسجل جونيور هدفين لريال مدريد “ب” خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 لكن أحد مدافعي أتلتيكو مدريد “ب” قام بعضه في رأسه كما تعرض عدة مرات لتدخلات عنيفة.

وترغب عدة أطراف في ريال مدريد ألا يلعب فينسيوس مع الفريق الثاني خلال اللقاءات التي تجرى خارج ملعب الفريق، ويقتصر إشراكه على اللقاءات التي يستقبل خلالها الفريق الثاني منافسيه في دوري الدرجة الثانية “ب”.

ويخشى ريال مدريد أن يتعرض النجم الشاب الذي دفع فيه 45 مليون يورو لإصابة قوية تعرقل مسيرته وتقتل الآمال المعقودة على لاعب يعتبره الكثير من المتتبعين أحد نجوم المستقبل.

ويتميز فينسيوس بمهارات كبيرة ويشبه في طريقة لعبه مواطنه نيمار والذي تعتبر مراوغاته وطريقة لعبه مستفزة للمنافسين والمدافعين .

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