بيكيه يلجأ إلى دراجة كهربائية بعد حرمانه من قيادة السيارات (فيديو)

اضطر نجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، للجوء إلى الدراجة الكهربائية خلال ذهابه إلى تدريبات فريقه؛ وذلك بعد إيقافه من قبل الشرطة عن قيادة السيارة؛ بسبب انتهاء رخصته وحصوله على العديد من المخالفات؛ مما أدى إلى تحويله إلى محاكمة.

والتقطت الكاميرات اللاعب، الذي يعتبر أحد قادة البلوغرانا، وهو متجه إلى تدريبات فريقه، وهو يقود دراجته الكهربائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المدافع الإسباني هذه الوسيلة في التنقل، إذ تصل قيمة دراجة بيكيه الكهربائية إلى مبلغ 9 آلاف جنيه إسترليني، ويمكن أن تصل إلى سرعة 45 ميلًا في الساعة، وبالتالي يمكن له الوصول سريعًا للتدرّب في برشلونة.

ويواجه بيكيه، خطر السجن لمدة 6 أشهر، بعد أن أوقفته دورية شرطة أثناء قيادته للسيارة، وتم اكتشاف أن رخصته منتهية منذ فترة ولم يقم بتجديدها.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن بيكيه عرض رخصته المنتهية على دورية شرطة بناء على طلبهم، وبعد فحصها تبين أنها منتهية، وبالتالي تم توجيه مخالفة مرور له تصل عقوبتها المشددة إلى 6 أشهر.