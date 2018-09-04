مباراة برشلونة وجيرونا قد تصبح أول مواجهة في الدوري الإسباني تقام في أمريكا

كشفت تقارير صحفية، عن أن المباراة الأولى لبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن لقاءات الدوري الإسباني، ستكون ضد جيرونا في “دربي كتالونيا”، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ أسابيع، بإقامة عدد من مباريات الليغا في أمريكا.

وذكرت صحيفة “سبورت”، يوم الثلاثاء، أن الفريق الكتالوني سيواجه جيرونا يوم 27 يناير المقبل، في ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي ضمن مباريات الجولة الـ21 من الليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي جيرونا قررت تعويض حاملي التذاكر الموسمية للنادي؛ بإهدائهم تذكرة سفر للمباراة وجولة سياحية بميامي، أو استرجاع قيمة 40% من التذاكر الموسمية.

وقالت الصحيفة، إن نادي جيرونا قدم طلبين من أجل جماهيره، الأول 1500 مقعد في الطائرات لجماهيره مجانًا، مع وديعة بـ500 يورو سيتم ردها في نهاية الرحلة، الطلب الثاني إمكانية الإقامة لمدة ليلة في مدينة فلوريدا بعد دفع 600 يورو للفندق والرحلة.

وحال إن لم يرغب المشجع في الذهاب إلى المباراة في ميامي، فستكون هناك احتمالية للحصول على تذكرة من 5000 تذكرة لمباراة الفريقين في النصف الأول من الموسم على ملعب كامب نو، يوم 23 سبتمبر المقبل. كما سيتم رد مبلغ بقيمة 20% من سعر التذكرة الموسمية.

وتحصل إدارة جيرونا على مبلغ قيمته 4 ملايين يورو مقابل مشاركتهم أمام برشلونة في دربي كتالونيا، الذي كان من المقرر أن يقام على ملعب “مونتيليفي”، قبل أن تعلن رابطة الدوري الإسباني نقل المباراة إلى الولايات المتحدة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الملعب يعد مؤسسة من 5 نجوم بها مقر ونشاطات رياضية أخرى، مثل اللعب مع الدلافين.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” أعلنت أنها ستقيم إحدى مباريات المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن عقدت اتفاق شراكة مع شركة “ريليفينت” الأمريكية لمدة 15 عامًا.