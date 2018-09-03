دييغو كوستا يغيب عن منتخب إسبانيا وإياغو أسباس يعوضه

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن غياب المهاجم دييغو كوستا عن المنتخب الأول، الذي سيواجه إنجلترا وكرواتيا في إطار كأس الأمم الأوروبية، وتعويضه بمهاجم سيلتا فيغو إياغو أسباس.

وأخبر كوستا إدارة المنتخب الإسباني بغيابه قبل 20 دقيقة من موعد التحاقه بمعسكر المنتخب؛ لكون زوجته تستعد لدخول المستشفى للولادة.

وكان أسباس قد غاب عن قائمة المنتخب الإسباني التي أعلنها لويس إنريكي، لكن غياب كوستا فتح له الباب مجددًا للعودة في ظل تألقه في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، حيث سجل أحد أهداف فريقه في مرمى أتلتيكو مدريد (2-0)، وهو أول هدف له في الموسم الحالي في الليغا.

OFICIAL | @diegocosta causa baja en la concentración. Su puesto será ocupado por @aspas10 #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/I2dD7cp3rN — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 3, 2018

وفضّل إنريكي الاستعانة بأسباس الذي سجل هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي، في الدوري الإسباني، على حساب جيرارد مورينو مهاجم فياريال، أو حتى ماريانو دياز المنضم حديثًا لريال مدريد الذي ينتظر الاستدعاء الدولي من إسبانيا.

وتخوض إسبانيا مباراتين في دوري الأمم الأوروبية، أمام إنجلترا على ملعب ويمبلي في لندن يوم 8 سبتمبر، وأمام كرواتيا على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في إلتشي يوم 11 سبتمبر.