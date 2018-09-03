جودري ألبا نجم نادي برشلونة مندهش من استبعاده من تشكيلة إسبانيا

أبدى جوردي ألبا، مدافع نادي برشلونة، اندهاشه من قرار لويس إنريكي، مدرب ناديه السابق باستبعاده من تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم وقال إنه لا يجد تفسيرًا لهذا الأمر.

وشارك ألبا مع إسبانيا في 4 بطولات كبرى، لكن يوم الجمعة الماضي، لم يكن ضمن أول تشكيلة للمدرب الجديد لويس إنريكي للعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام إنجلترا وكرواتيا. وكان من المفاجئ أيضًا استبعاد كوكي، لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

وانضم خوسيه جايا مدافع برشلونة بدلاً من ألبا في تشكيلة إسبانيا كما قرر لويس إنريكي استدعاء ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لتشيلسي.

وقال ألبا بعدما صنع هدفين وسجل هدفًا آخر في فوز برشلونة 8-2 على ويسكا في الدوري الإسباني، يوم الأحد: “لم أتوقع ذلك لكني أيضا لم أتوقع المشاركة في بطولة أوروبا 2012 بعد مستواي مع فالنسيا. الأمر لا يتوقف علي بخصوص قرار المدرب بضمي أو لا”.

وأضاف: “أود اللعب للمنتخب الوطني لكنه قرار المدرب ويجب أن أحترمه. في الموسم الماضي كنت جيدًا جدًا وهذا الموسم بدأت بشكل جيد. أنا أقدّر ما أفعله مع النادي وسنرى ما سيحدث مع المنتخب الوطني”.

وكان ألبا لاعبا أساسيا خلال أول موسمين في برشلونة تحت قيادة لويس إنريكي وتوج النادي بالدوري الإسباني وكأس الملك دوري أبطال أوروبا لكنه فقد مكانه في بعض مباريات الموسم الأخير للمدرب لصالح اللاعب الفرنسي لوكاس ديني.

وبدا أن ألبا انتقد لويس إنريكي في مقابلة العام الماضي، وقال إنه يعرف أنه كان سيظهر بشكل أفضل تحت قيادة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي مقارنة بسلفه.

ورفض إنريكي الحديث عن سبب استبعاد ألبا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، وقال إنه لن يتحدث عن أي لاعب غير موجود في التشكيلة.

وقال ألبا: “لا أعرف لماذا لم أنضم لأني أعرف عندما ألعب بشكل جيد وعندما لا أفعل. كل ما يمكنني فعله هو احترام القرار”.

وأضاف: “ليس لدي مشكلة مع أي شخص على المستوى الاحترافي. أنا ألعب بشكل جيد على مستوى النادي وهذه وظيفتي. إذا سارت الأمور بشكل جيد فربما أعود لمنتخب إسبانيا”.