ميسي يضيف هويسكا لضحاياه في الدوري الإسباني

أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة فريق هويسكا الوافد الجديد على الدوري الإسباني بعدما سجل في مرماهم خلال لقاء الفريقين الذي جرى في الكامب لحساب الجولة الرابعة.

وأصبح فريق هويسكا هو الفريق رقم 37 الذي يسجل في مرماه في الدوري الإسباني الدرجة الأولى منذ تسجيله هدفه الأول في مرمى ألباسيتي يوم 1 أيار / مايو 2005 .

ولم يسبق لأي لاعب في الدوري الإسباني أن سجل ضد هذا الرقم من الفرق في إسبانيا.

كما وصل النجم الأرجنتيني إلى 150 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى خلال اللقاء نفسه وهو رقم قياسي.