ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائيتي ليونيل ميسي ولويس سواريز (صورة)

سجل ليونيل ميسي هدفين وزميله سواريز هدفين أيضًا ليقلب نادي برشلونة تأخره 0/1 إلى فوز كبير بنتيجة 8/2 على ضيفه هويسكا، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي الهدفين الأول والسادس، في الدقيقتين 16 و91، في حين سجل سواريز الهدفين الثالث في الدقيقة 39، والثامن من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

بينما سجل عثمان ديمبلي وجوردي ألبا وإيفان راكيتيتش هدفًا لكل منهما، وسجل خورخي بوليدو لاعب هويسكا الهدف الثامن بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 4 أهداف، في صدارة قائمة الهدافين مع الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

في المقابل سجل 3 لاعبين 5 أهداف لكل منهم وهم: غاريث بيل (ريال مدريد)، أليكس غايار (هويسكا)، أندريه سيلفا (إشبيلية)، خوسي لويس موراليس وروجر مارتي سالفادور (ليفانتي).

بينما سجل عثمان ديمبلي ولويس سواريز من برشلونة هدفين لكل منهما، وكذلك فعل سيرجيو راموس من ريال مدريد، ونبيل الزهر من ليغانيس.