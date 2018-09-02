ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة (صورة)

أحرز كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز هدفين ليحقق برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم فوزًا ساحقًا 8-2 على ويسكا اليوم الأحد وينضم إلى ريال مدريد على القمة.

وتقدم ويسكا الوافد الجديد على نحو مفاجئ في زيارته الأولى في الدوري لاستاد نو كامب عندما وضع المهاجم الكولومبي كوتشو هرنانديز الكرة في الشباك من مدى قريب لكن ميسي عادل النتيجة في الدقيقة 16 بعد تسديدة ارتطمت بالقائم ودخلت المرمى.

ومنح هدف سجله خورخي بوليدو بالخطأ في مرماه التقدم للفريق الكتالوني وهز سواريز الشباك للمرة الأولى في خمس مباريات بجميع المسابقات ليزيد النتيجة لكن اليكس جايار قلص الفارق لصالح ويسكا إلى 3-2 قبل نهاية الشوط الأول.

وتبدد أي أمل لدى الضيوف في إدراك التعادل بثلاثة أهداف من برشلونة في 11 دقيقة عن طريق عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وميسي ثم توج جوردي البا أداء رائعًا بالهدف السابع للفريق الكتالوني وأضاف سواريز الهدف الثامن من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 9 نقاط في الصدارة مع ريال مدريد، لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق الأهداف.

وفيما يلي الترتيب كاملًا: