نادي برشلونة يقسو على هويسكا ويرافق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

اكتسح نادي برشلونة منافسه هويسكا 8/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 9 نقاط في الصدارة مع ريال مدريد، لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق الأهداف.

وفاجأ هويسكا، الصاعد على دوري الدرجة الأولى الإسباني لأول مرة في تاريخه، منافسه برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عبر خوان هيرنانديز بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من صامويل نونغو، بعد هجمة منظمة للفريق الضيف.

لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة 16، بعدما تلاعب بمدافعي هويسكا وسدد في مرمى المنافس.

وسجل خورخي بوليدو هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ليتقدم برشلونة 2/1 في الدقيقة 24.

وعزز لويس سوارسز تقدم برشلونة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39 بعد كرة عرضية من جوردي ألبا.

وقلص أليكس غايار النتيجة إلى 3/2 بعدما سدد كرة خاطفة في مرمى الحارس الألماني مارك آندريه تير شتيغن في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3/2.

وفي الشوط الثاني سجل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الرابع لبرشلونة بمساعدة لويس سواريز في الدقيقة 48، وأضاف إيفان راكيتيتش الهدف الخامس في الدقيقة 52.

ووقع ليونيل ميسي الهدف الثاني له والسادس لبرشلونة في الدقيقة 61.

وسجل جوردي البا الهدف السابع لبرشلونة في الدقيقة 81.

واختتم سواريز سلسلة أهداف برشلونة بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة

الدوري الاسباني | برشلونة 0 × 1 ويسكا | هدف اول ويسكا HD @if24hd pic.twitter.com/rKTFxdWg8p — SS (@WWQQ660) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الاسباني | برشلونة 1 × 1 ويسكا | هدف اول برشلونة ميسيHD @if24hd pic.twitter.com/QFjdDIYXEq — SS (@WWQQ660) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الاسباني | برشلونة 2 × 1 ويسكا | هدف الثاني برشلونة البا HD @if24hd pic.twitter.com/ckafzsLZ2l — SS (@WWQQ660) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الاسباني | برشلونة 3 × 1 ويسكا | هدف الثالث برشلونة عن طريق سواريز HD @if24hd pic.twitter.com/Syw5m4wObp — SS (@WWQQ660) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الاسباني | برشلونة 3 × 2 ويسكا | هدف الثاني ويسكا HD @if24hd pic.twitter.com/iVJ7sWdjLT — SS (@WWQQ660) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

هدف البرشا الخامس من راكيتيتش

اسيست ميسي مجنوووون???????? #برشلونه_هويسكا pic.twitter.com/ohy3f5GvWy — أگرم | اهداف⚽️ (@akm_1418) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

هدف البرشا السادس

عينكم على اسيست كوتينيو العظيم #برشلونه_هويسكا pic.twitter.com/g0exrnZQyd — أگرم | اهداف⚽️ (@akm_1418) ٢ سبتمبر ٢٠١٨