فالنسيا يتعثر مجددًا بتعادله مع ليفانتي في الدوري الإسباني

انتزع ليفانتي نقطة من ضيفه فالنسيا، بعدما أجبره على التعادل 2/2، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عبر روجر مارتي في الدقيقة 13، مستغلًا خطأ نوربيرتو نيتو حارس فالنسيا، بعدما أفلتت الكرة من يديه.

وأدرك فالنسيا التعادل سريعًا بهدف من لاعبه الروسي دينيس تشيريشيف بكرة رأسية في الدقيقة 16، بعد كرة عرضية من كارلوس سولير.

وارتكب نوربيرتو نيتو حارس فالنسيا خطأ آخر؛ ليتقدم ليفانتي مجددًا عبر روجر مارتي أيضًا في الدقيقة 33.

ونجح دانييل باريخو في تعديل الكفة مجددًا لفالنسيا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

ولعب ليفانتي بـ 10 لاعبين؛ بعدما طرد حكم المباراة خافيير إيسترادا فرنانديز لاعبه كوكي في الدقيقة 76؛ لحصوله على بطاقتين صفراوين.

ورفع التعادل رصيد ليفانتي إلى 4 نقاط في المركز الخامس، مقابل نقطتين فقط لفالنسيا في المركز الخامس عشر.