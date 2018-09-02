موعد مباراة برشلونة وهويسكا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه نادي برشلونة نظيره هويسكا، مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني التى انطلقلت الجمعة.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بقيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، ساعيًا للحاق بركب الصدارة الذي يقوده ريال مدريد، حينما يواجه هويسكا الذي يلعب لقاء اليوم وهو في المركز السادس من جدول المسابقة برصيد 4 نقاط من مباراتين.

ويتسلح برشلونة برقم مميز، إذ لم يتعرَّض في آخر 37 مباراة على ملعبه فى الدوري الإسباني لأي هزيمة، محققًا 31 انتصارًا وستة تعادلات، وتعود آخر خسارة إلى الجولة الثالثة من الليغا 2016-2017 ضد ديبورتيفو ألافيس.

فى المقابل، فإن هويسكا هو من الفرق الصاعدة في الدوري الإسباني، وكان بطلًا للدرجة الثانية الموسم الماضي، ويعدّ هذا الموسم هو الأول له فى الليغا، كما أنّه الفريق الرابع الذى ينتمى لإقليم كتالونيا بعد برشلونة وإسبانيول وكذلك جيرونا.

وتأسس هويسكا عام 1960 من قبل مشجعي نادي برشلونة الذين استخدموا الألوان ذاتها في الشعار والقميص ليصبحوا أيضًا “بلوغرانا” أي اللون الأزرق والأحمر.

واقتصرت المواجهات السابقة بين نادي برشلونة وهويسكا على مبارتين فقط، وكلاهما في كأس إسبانيا في نسخة عام 2014، للبارسا 12 هدفًا مقابل هدف واحد فقط في مرماهم.

موعد مباراة برشلونة وهويسكا

تقام مباراة برشلونة وهويسكا، الساعة الـ 4.30 بتوقيت غرينتش، الـ 6.30 بتوقيت القاهرة، الـ 7.30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة، على قنوات beIN SPORTS وتحديدًا على قناة HD3، بالإضافة إلى قنوات beIN SPORTS HD 2 FR.