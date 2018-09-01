ماذا قال كورتوا عن مشاركته في أول مباراة لريال مدريد ضد ليغانيس؟

عبر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن سعادته باللعب أساسيا لأول مرة رفقة فريقه الجديد، ريال مدريد ضد ليغانيس، مساء السبت، مؤكدا على علاقته الجيدة بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وقال كورتوا بعد الفوز على ليغانيس 4-1: “المدرب أخبرني بالأمس وأنا سعيد بطبيعة الحال، كيلور نافاس تمنى لي حظا سعيدا نتفاهم بشكل جيد ونتعايش ونتدرب بشكل جيد والقرار بيد المدرب”.

وأضاف: “ليس من السهل أن تبدأ أساسيا حين تنظم لفريق جديد، الصحافة تبحث عن الجدل لكننا 3 حراس أنا وكيلور وكيكو نشتغل ونتنافس من أجل تقديم الأفضل للفريق وهذا جيد”.

وأكد كورتوا أنه لم يتمكن من صد ضربة الجزاء لكون اللاعب سددها بشكل جيد، وأضاف: “هذه الأشياء لم تفقدني تركيزي، أحسست أنني جيد حتى حين ألعب بقدمي”.

وقال المدرب جوليان لوبيتيجي: “كيلور قدم لقاء جيد أمام جيرونا وقررنا أن يلعب اليوم كورتوا، سأرى كيف يمكن أن تكون المداورة بينهما”.

وأضاف: “قلت سابقا إننا نملك حراس جيدين ورائعين وسيعطوننا حلولا كثيرة ستكون في صالح الفريق”.