بيكيه يصل مقر تدريبات نادي برشلونة متخفيًا

نجح جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، في دخول ملعب تدريب فريقه، يوم السبت، دون أن يلحظه عدد كبير من الصحفيين ومصوري الفوتوغرافيا والمحطات التلفزيونية كانوا في انتظاره بعد توقيف الشرطة له بسبب انتهاء رخصة قيادته يوم الجمعة.

على العكس مما حدث يوم الجمعة عندما وصل إلى سيوداد ديبورتيفا جوان غامبير مقر تدريب النادي الكتالوني يقود سيارته الخاصة لم يتم رصد بيكيه وهو يحضر للتدريب بعد أن تم القبض عليه من قبل الشرطة بسبب قيادة سيارته برخصة منتهية.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية إلى أن بيكيه يبدو دخل مقر التدريب من باب مختلف عن باقي زملائه أو ربما حضر مبكرا قبل زملائه وقبل ازدحام الصحفيين حول المقر أو وصل مع أحد زملائه بالفريق خاصة وأن معظمهم يغلق نوافذ سيارته أثناء الدخول.

ورد إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق على أسئلة الصحفيين بشأن بيكيه بحذر، قائلا: “قبل التعليق على الأمر، سيكون عليّ أن أتحدث معه، وهو أمر لم يكن ممكناً بعد”.

وقد يواجه بيكيه عقوبة الحبس لمدة 6 شهور بسبب قيادة السيارة برخصة منتهية، حيث أن هذه تهمة جنائية في إسبانيا.