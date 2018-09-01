ريال مدريد يسحق ليغانيس ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني “مؤقتًا” (فيديو)

سحق ريال مدريد ضيفه ليغانيس، بنتيجة (4-1) مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

افتتح غاريث بيل التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14، وتعادل جويدو كارييو لليغانيس من ركلة جزاء في الدقيقة 24، وسجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 48 و61 على الترتيب، واختتم الرباعية سيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 9، في صدارة الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر.

وظهر في التشكيلة الأساسية للملكي، ولأول مرة هذا الموسم أفضل لاعب في أوروبا لوكا مودريتش، بالإضافة إلى الوافد الجديد البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا.

وافتتح بيل التسجيل في الدقيقة 16، بتسديدة قوية من صناعة داني كارفاخال الذي استغل غياب المراقبة من دفاع ليغانيس.

#ريال_مدريد_ليجانيس اللي فاتته المباراة وماتابعها .. اهداف المباراة كاملة HD pic.twitter.com/hHiD6R0RoL — مـسـجـلــ اهــدافــ HD (@YasserFalcon2) September 1, 2018

وفي أول فرصة لليغانيس في المباراة، نجح في الحصول على ركلة جزاء بخطأ من البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 23، نفذها بنجاح جويدو كاريو الذي سددها على يمين البلجيكي كورتوا.

ودخل ريال مدريد الشوط الثاني برغبة أكبر على تسجيل الهدف الثاني، ونجح بالفعل كريم بنزيما في التسجيل من كرة رأسية في الدقيقة 47، احتسبه الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو “VAR”.

ومن جملة تكتيكية مميزة، نجح بنزيما في تسجيل الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 61، والهدف الثاني له في المباراة.

وحصل ماركو أسينسيو على ركلة جزاء في الدقيقة 64، إثر تدخل عنيف من قبل مدافع ليجانيس، نفذها قائد الفريق سيرجيو راموس بنجاح، ليعزز تقدم الميرنجي بالهدف الرابع.