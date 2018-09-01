أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس.. 4-1 للفريق الملكي (فيديو)

وضع غاريث بيل فريق ريال مدريد في المقدمة بهدف أول في شباك ليغانيس، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 1 × 0 ليغانيس | هدف اول ريال مدريد بيل HD @if24hd pic.twitter.com/GeYI0jP8iw — ???? (@AATTVV09) September 1, 2018

لكن فرحة الريال لم تدم طويلًا إذ تعادل جويدو كارييو في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 1 × 1 ليغانيس | هدف التعادل ليغانيس HD @if24hd pic.twitter.com/CO2GrzrlxS — ???? (@AATTVV09) September 1, 2018

وفي الدقيقة 50 يسجل كريم بنزيما الثاني للريال.

وسجل بنزيما الهدف الثالث مع الدقيقة 61.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 3 × 1 ليغانيس | هدف الثالث ريال مدريد بنزيما HD هدف رااائع ????????????????????@if24hd pic.twitter.com/hZqtbYVcMf — ???? (@AATTVV09) September 1, 2018

وأضاف سيرجيو راموس الرابع مع الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 4 × 1 ليغانيس | هدف الرابع ريال مدريد راموس HD من ركلة جزاء @if24hd pic.twitter.com/Al7a8HMnXX — ???? (@AATTVV09) September 1, 2018

ويتطلع ريال مدريد إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، وعدم إهدار النقاط السهلة، كما حدث فى الموسم الماضي، حيث يعد لقب الليغا الهدف الأول للمدرب جولين لوبيتيجي ولاعبيه هذا الموسم، خاصة بعد تصريحات مدرب منتخب الماتادور السابق فى أكثر من مناسبة.

وحقق ريال مدريد انتصارين في الجولتين الماضيتين على خيتافي بهدفين نظيفين، وجيرونا برباعية مقابل هدف، ويرغب في مواصلة بدايته القوية اليوم.

ويدخل ريال مدريد المباراة في رصيده 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وفي المقابل يملك ليغانيس في رصيده نقطة واحدة يحتل بها المركز السادس عشر.