أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس.. 4-1 للفريق الملكي (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس.. 4-1 للفريق الملكي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

وضع غاريث بيل فريق ريال مدريد في المقدمة بهدف أول في شباك ليغانيس، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

لكن فرحة الريال لم تدم طويلًا إذ تعادل جويدو كارييو في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 50 يسجل كريم بنزيما الثاني للريال.

وسجل بنزيما الهدف الثالث مع الدقيقة 61.

وأضاف سيرجيو راموس الرابع مع الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

ويتطلع ريال مدريد إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، وعدم إهدار النقاط السهلة، كما حدث فى الموسم الماضي، حيث يعد لقب الليغا الهدف الأول للمدرب جولين لوبيتيجي ولاعبيه هذا الموسم، خاصة بعد تصريحات مدرب منتخب الماتادور السابق فى أكثر من مناسبة.

وحقق ريال مدريد انتصارين في الجولتين الماضيتين على خيتافي بهدفين نظيفين، وجيرونا برباعية مقابل هدف، ويرغب في مواصلة بدايته القوية اليوم.

ويدخل ريال مدريد المباراة في رصيده 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وفي المقابل يملك ليغانيس في رصيده نقطة واحدة يحتل بها المركز السادس عشر.

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