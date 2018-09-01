سيلتا فيغو يذيق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني

تلقى فريق أتلتيكو مدريد اليوم السبت، الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي للدوري الإسباني، حيث خسر من مضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

بذلك تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط في المركز العاشر، بينما تصدر سيلتا فيغو الترتيب برصيد 10 نقاط.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46، بادر سيلتا فيغو بإحراز هدف التقدم عبر الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز.

وفي الوقت الذي بحث فيه أتلتيكو مدريد عن التعادل، أضاف اياغو اسباس الهدف الثاني لفيغو.

وشهدت الدقيقة 70 طرد لاعب الجبل الأسود ستيفان سافيتش، ليلعب أتلتيكو مدريد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم يتمكن لاعبو سيلتا فيغو من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، وتسجيل المزيد من الأهداف ليخرج أصحاب الديار فائزين بالثلاث نقاط.