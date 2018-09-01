تيبو كورتوا يحمي عرين الفريق الملكي في مباراة ريال مدريد وليغانيس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، هو الأقرب لحراسة مرمى ريال مدريد في مباراته أمام ليغانيس، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة “ماركا”، إن كورتوا سيظهر للمرة الأولى كحارس لريال مدريد أمام ليغانيس على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحرس الكوستاريكي كيلور نافاس مرمى ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي، والتي خسرها الفريق الملكي 2/4.

كما كان نافاس الحارس الأساسي في مباراتي ريال مدريد أمام خيتافي وجيرونا في الدوري الإسباني، واللتين فاز فيهما ريال مدريد 2/0 و4/1 على الترتيب.

وأوضحت الصحيفة أن جولين لوبتيغي، مدرب ريال مدريد سيراهن على كورتوا بعد مرور 48 ساعة فقط من فوز كيلور نافاس، بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا عن الموسم الماضي.

وانضم كورتوا إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، علمًا أنه نال جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأعلن لوبتيغي قائمة ريال مدريد لمواجهة ليغانيس، والتي شهدت تواجد المهاجم العائد ماريانو دياز، في حين غاب عنها: فينيسيوس جونيور وخيسوس فاييخو، سيرجيو ريجيلون، ألفارو أودريوزولا، فيدي فالفيردي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا وكاسيا.

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو ومارسيلو.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو وسيبايوس.

الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل ولوكاس فاسكويز.