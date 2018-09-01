موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد منافسه ليغانيس لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني للموسم 2018/2019.

وتقام مباراة ريال مدريد وليغانيس، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات، 21:45، بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3، صوت المعلق علي محمد علي.

ويسعى ريال مدريد للفوز الثاني على التوالي بعد أن تغلب على خيتافي 2/0، وجيرونا 4/1 في أول جولتين.

وبعد هذه المباراة يخوض الفريق الملكي سلسلة مباريات غير سهلة، إذ يرحل للعب أمام أتلتيك بلباو، ثم يستضيف روما وإسبانيول، ثم يحل ضيفًا على إشبيلية، وبعدها يستضيف أتلتيكو مدريد في الديربي، وأخيرًا يرحل لمواجهة سيسكا موسكو.

ويمنّي ريال مدريد النفس بالتتويج بلقب الدوري الإسباني الذي أحرزه لآخر مرة موسم 2016/2017.