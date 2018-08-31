بعد استبعاده من قائمة إسبانيا.. جوردي ألبا ضحية خلافه مع لويس إنريكي في برشلونة

شكّل إبعاد جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة من لائحة لويس إنريكي الأولى للمنتخب الإسباني مفاجأة كبيرة لكون لاعب برشلونة كان لاعبًا أساسيًا في مركزه في منتخب لاروخا منذ التحاقه سنة 2011 وشارك في 66 لقاء سجل خلالها 8 أهداف.

وسلّطت الصحف الإسبانية ومن بينها ” ماركا ” على أسباب الخلاف بين المدرب السابق لبرشلونة ولاعبه السابق والتي تعود للموسم الأخير للويس إنريكي رفقة برشلونة 2016-2017 وبالضبط منذ لقاء “الريمونتادا ” الشهير أمام باريس سان جرمان في غياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقرر لويس إنريكي خلال اللقاء تغيير خطة الفريق من 4-3-3 إلى 3-4-3 من أجل تقوية وسط الميدان دون المس بعدد المهاجمين وأشرك سيرجيو روبيرتو الذي كان وراء هدف التأهل السادس في مرمى الفريق الفرنسي وأجلس ألبا في دكة البدلاء.

واستغل جوردي ألبا العطلة الدولية في أذار / مارس 2017 ليوجه كلمات قاسية لمدربه حين قال: “أملك ثقة المدرب جوليان لوبيتيغي في المنتخب وهو ما ليس موجودًا في برشلونة.”

ورغم كون ألبا عاد للتشكيل الأساسي في آخر لقاءات لويس إنريكي رفقة برشلونة وخصوصًا في نهائي كأس الملك أمام ديبورتيفو ألافيس، لكن الخلاف بين الطرفين لم يعرف حلًا نهائيًا لكون المدرب أعلن قراره بالرحيل في منتصف الموسم.

وعاد المدافع الدولي ليوجه سهامه نحو مدربه السابق بعد رحيله وقدوم إيرنيستو فالفردي حين صرح: “الحقيقة أنني الآن بإمكاني أن ألعب أفضل.”

وقدم جوردي ألبا موسمًا رائعًا رفقة برشلونة وشارك في كأس العالم بروسيا لكن تعيين لويس إنريكي مدربًا جديدًا لمنتخب إسبانيا جعل الجميع يترقب موقفه من لاعبه السابق.