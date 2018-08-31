لوبتيغي: ريال مدريد لن يبرم تعاقدات جديدة في آخر أيام الانتقالات

أعلن يولن لوبتيغي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني عدم إبرام ناديه لأي تعاقدات جديدة فيما تبقى من اليوم الجمعة آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بطل دوري أوروبا، الذي باع كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في يوليو/ تموز الماضي، هادئًا خلال سوق الانتقالات وفقًا لمعاييره المعتادة.

ولم يبرم النادي الإسباني أي تعاقدات بارزة رغم أن تقارير إعلامية ربطت النادي بعدة لاعبين بينهم إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وقال لوبتيغي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن “تشكيلة ريال مدريد مكتملة ونحن سعداء بلاعبينا. هذا كل ما يهمنا، بانضمام ماريانو انتهى الأمر، لن تكون هناك أي صفقات في اللحظات الأخيرة ونحن سعداء بذلك”.

وكان ريال مدريد قد أعلن الأربعاء الماضي استعادة مهاجمه ماريانو دياز من أولمبيك ليون الفرنسي في عقد مدته خمس سنوات.

وتم إغلاق نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي قبل انطلاق المسابقة، وقال لوبتيجي إنه يتمنى اتخاذ نفس الخطوة في إسبانيا.

وأضاف قائلًا: “أعتقد أن فترة الانتقالات يجب أن تنتهي مبكرًا حتى نتمكن من التركيز على ما لدينا من لاعبين، هذه لن تكون خطوة سيئة لكنها ليست القضية الأساسية حاليًا”.

وأحكم ريال مدريد سيطرته على الألقاب الفردية خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي للعبة في موناكو أمس الخميس بفوز الحارس كيلور نافاس والمدافع سيرجيو راموس ولاعب الوسط لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في مركز كل منهم الموسم الماضي، كما توج مودريتش بجائزة لاعب العام الحالي في أوروبا.

كما فاز رونالدو، الذي غاب عن الحفل، أيضًا بجائزة أفضل مهاجم تتويجًا لجهوده مع ريال مدريد الموسم الماضي.

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليجانيس على ملعب سانتياجو برنابيو غدًا السبت مع توقعات بظهور ماريانو في التشكيلة.

من المتوقع أن يحتفظ نافاس بمركزه في المرمى على حساب تيبو كورتوا المنضم حديثًا من تشيلسي.

وقال لوبتيغي: “سنرى غدًا من سيبدأ المباراة منهما لكني أثق في قدراتهما، حارس واحد يمكنه اللعب لكن ذلك لا يعني أني لا أثق في الآخر”.