اختيار أنطوان غريزمان أفضل لاعب في الدوري الأوروبي للموسم 2017/2018 (صورة)

نال النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي عن الموسم الماضي 2017/2018.

وغاب غريزمان عن حفل تسليم الجائزة، حيث تقام قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي 2018/2019 في إمارة موناكو الفرنسية.

وتفوق غريزمان، على زميله الأوروغواياني دييغو غودين، ومواطنه ديميتري باييه، لاعب أولمبيك مارسيليا.

وسجل غريزمان 6 أهداف مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي في الدوري الأوروبي، بينها هدفين في الفوز 3/0 على مارسيليا في المباراة النهائية.

???? Congratulations to @atleti forward @AntoGriezmann, the 2017/18 #UEL Player of the Season! ???????????? pic.twitter.com/meCymGe20a

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) ٣١ أغسطس ٢٠١٨