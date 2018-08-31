لاعبو ريال مدريد يسيطرون على أول قائمة للويس إنريكي مع المنتخب الإسباني

لاعبو ريال مدريد يسيطرون على أول قائمة للويس إنريكي مع المنتخب الإسباني

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، قائمته لمواجهة إنجلترا وكرواتيا، في دوري الأمم الأوروبي الشهر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من ريال مدريد، مقابل لاعبين فقط من برشلونة الذي دربه إنريكي 3 مواسم.

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي خيا، كيبا، لوبيز.

الدفاع: كارفاخال، أزبيليكويتا، ألبيول، ناتشو، راموس، مارتينيز، ألونسو، غايا.

الوسط: بوسكيتس، روبيرتو، رودري، ساؤول، تياغو، سيبايوس.

الهجوم: إيسكو، أسينسيو، موراتا، دييغو كوستا، سوسو، رودريغو مورينو.

يذكر أن إنريكي تولى قيادة منتخب إسبانيا عقب بطولة كأس العالم الأخيرة، والتي ودع الماتادور منافساتها من دور الـ16 أمام روسيا.

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