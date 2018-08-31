لاعبو ريال مدريد يسيطرون على أول قائمة للويس إنريكي مع المنتخب الإسباني

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، قائمته لمواجهة إنجلترا وكرواتيا، في دوري الأمم الأوروبي الشهر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من ريال مدريد، مقابل لاعبين فقط من برشلونة الذي دربه إنريكي 3 مواسم.

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي خيا، كيبا، لوبيز.

الدفاع: كارفاخال، أزبيليكويتا، ألبيول، ناتشو، راموس، مارتينيز، ألونسو، غايا.

الوسط: بوسكيتس، روبيرتو، رودري، ساؤول، تياغو، سيبايوس.

الهجوم: إيسكو، أسينسيو، موراتا، دييغو كوستا، سوسو، رودريغو مورينو.

يذكر أن إنريكي تولى قيادة منتخب إسبانيا عقب بطولة كأس العالم الأخيرة، والتي ودع الماتادور منافساتها من دور الـ16 أمام روسيا.