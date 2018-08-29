فابيو كونتراو يطالب ريال مدريد بـ4 ملايين يورو للرحيل مجانًا

طالب المدافع البرتغالي فابيو كوينتراو فريقه ريال مدريد بمبلغ 4 ملايين يورو قيمة راتب السنة الأخيرة في عقده لفسخه والانتقال لفريق سبورتينغ لشبونة في صفقة انتقال حرة.

وما زال المدافع الدولي البرتغالي السابق والبالغ 30 سنة يملك سنة في عقده تنتهي صيف 2019 ولا يدخل ضمن اهتمامات المدرب جوليان لوبيتيغي.

وكان ريال مدريد قد أعار كوينتراو صيف 2015 لموناكو الفرنسي لكنه أصيب في الركبة ولم يكمل الموسم وضيع فرصة التتويج مع منتخب بلاده بأمم أوروبا 2016 في فرنسا.

وعاد كوينتراو لريال مدريد صيف 2016-2017 كبديل للبرازيلي مارسيلو قبل أن يعار مرة أخرى صيف 2017 لسبورتينغ لشبونة حيث شارك بشكل كبير طيلة موسم 2017-2018، لكنه اعتذر لمدرب المنتخب البرتغالي عن المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 رغم كونه كان ضمن اللائحة الأولية.

وحسب صحيفة “O JOGO ” البرتغالية ففريق ريال مدريد اقترح على اللاعب مبلغ 3 ملايين يورو فقط لفسخ عقده، ويحتاج ريال لاتفاق سريع مع لاعبه قبل غلق فترة الانتقالات في إسبانيا الجمعة القادم.