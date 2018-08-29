نادي برشلونة سيضم اثنين من 3 نجوم.. تعرّف عليهم

مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية الحالية من نهايتها خلال يومين يرى برشلونة أنه يمكنه التعاقد مع لاعبين اثنين بين الثلاثي بول بوغبا وأدريان رابيو وفرينكي دي يونغ، سواء الموسم الحالي أو المقبل.

وحاول النادي الكتالوني التعاقد مع الثلاثي، خلال فترة الانتقالات، لكن أنديتهم حالت دون ذلك رغم رغبة اللاعبين الثلاثة في الرحيل، وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية يوم الأربعاء، إلى أن رابيو لا يزال الخيار الوحيد الذي يمكن ضمه خلال اليوم الأخير من الانتقالات.

وسيقرر باريس سان جيرمان خلال يومين مدى رغبته في الاستغناء عن لاعب الوسط إلى برشلونة، وبصرف النظر عمّا سيحدث، فإن الأمر يتعلق في برشلونة حاليًا بوضع الأساس لصفقات مستقبلية.

ويكمن الحل المثالي لبرشلونة في ضم لاعب وسط رفيع المستوى، ويجيد التعامل مع الكرة؛ ليكون بديلًا للقائد أندرييس إنيستا، ومع انضمام البرازيلي آرثر بدأ النادي مفاوضاته مع رابيو ودي يونغ، لكن أياكس وباريس سان جيرمان رفضا البيع.

وفي حالة دي يونغ اتفق برشلونة مع أياكس على انتقال اللاعب الشاب إلى النادي الكتالوني في المستقبل دون التفكير في أي نادٍ آخر.

والأمر كان أكثر تعقيدًا بالنسبة لرابيو، حيث يعرف برشلونة أن اللاعب يريد مغادرة باريس، لذلك حاول النادي الكتالوني فتح باب المفاوضات مع النادي الباريسي، لكن كان من المستحيل استغناء النادي عنه لدرجة أن باريس سان جيرمان هدد باللجوء للفيفا ضد برشلونة لتفاوضه مع لاعب متعاقد.

وسينتهي عقد رابيو الموسم المقبل، حينها يمكنه الانتقال إلى برشلونة مجانًا، وفي حال الوصول إلى هذا الحل سيكون الأمثل لحامل لقب الليغا.

أما فيما يتعلق ببوغبا أبلغ وكيله نادي برشلونة رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال للنادي الكتالوني، وكذلك النادي متحمس لضمه ورغم ذلك رفض يونايتد الاستغناء عن الفائز بكأس العالم مع فرنسا رغم أن اللاعب فعل كل ما في وسعه كي يرحل.

لكنه قد ينضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل أو حتى الموسم المقبل، لكن ذلك كله سيتوقف على السعر الذي سيطلبه النادي الإنجليزي وهو الأمر الذي حدث من قبل بشأن انضمام فيليب كوتينيو من ليفربول الموسم الماضي.

وبناء على خطط برشلونة المستقبلية سيضم النادي الكتالوني لاعبين بين هذا الثلاثي مع تحديد إطار زمني لذلك آخره الموسم المقبل.