ريال مدريد يقتحم سوق الانتقالات في اللحظات الأخيرة

رغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية بعد يومين فقط إلا أن ريال مدريد يبدو أنه سيبرم أكثر من صفقة خلال 48 ساعة، إذ اقترب ماريانو دياز من العودة للنادي الملكي بعد فترة تألق في صفوف أولمبيك ليون الفرنسي.

ورغم اقتراب ماريانو من العودة إلا أن صحيفة AS الإسبانية قالت يوم الأربعاء، إن جولين لوبيتيغي المدير الفني للفريق يرغب في ضم صفقة جديدة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الدفاع في ظل اقتراب انتقال خيسوس فاييخو إلى ريال سوسيداد على سبيل الإعارة.

وضم بطل دوري الأبطال أربعة لاعبين هذا الصيف هم: البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي فينيسوس جونيور و الإسباني ألفارو أدريوزولا والأوكراني أندري لونين ، إذ لم ينضم ماريانو دياز رسميًا بعد.

ويعاني الفريق الملكي دفاعيًا رغم وجود القائد سيرجيو راموس ورفاييل فاران وناتشو فرنانديز ومارسيلو، إلا أن الدولي البرازيلي تسبب في مشاكل كبيرة لتقدمه للمساهمة في الهجوم.

مدافع جديد

لكن يبدو أن لوبيتيغي حدد هدفه الأخير في سوق الانتقالات الصيفية، وهو ماريو هيرموسو مدافع إسبانيول الذي نشأ في مدريد وتمَّت إعارته على غرار ماريانو دياز.

يجيد هيرموسو اللعب في مركز الظهير الأيسر، وكذلك عدة مراكز بالدفاع، كما أنه لعب عشرة مواسم في صفوف ريال مدريد في فئات الناشئين والشباب.

وتمت إعارته إلى إسبانيول الموسم الماضي، لكن ريال مدريد وضع شرطًا يمنحه الأفضلية في إعادته إليه من جديد وهو ما حدث بالفعل مع ماريانو دياز.

وتلقى هيرموسو العديد من العروض من إيفرتون وزينيت سان بطرسبرغ الروسي لكن شرط ريال مدريد وقف حائلًا أمام انتقاله، وكذلك رفض إسبانيول الاستغناء عنه خلال فترة الاستعارة.

وتمت إعارته لموسم واحد (2015-2016) إلى بلد الوليد عندما كان في صفوف ريال مدريد وخاض 31 مباراة في القسم الثاني قبل العودة إلى ريال مدريد واللعب مع فرق الشباب.

وتألق الموسم الماضي مع إسبانيول وشارك في 22 مباراة من البداية وسجل هدفًا في مرمى ليغانيس كما سجل هذا الموسم في المباراة الافتتاحية بالدوري أمام سيلتا فيغو في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.