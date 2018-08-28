باكو ألكاسير مهاجم نادي برشلونة ينتقل إلى بروسيا دورتموند (فيديو)

انتقل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير لفريق بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة مقابل 2.2 مليون يورو مع بند يسمح للفريق الألماني بشراء عقده نهائيًا مقابل 25 مليون يورو صيف 2019.

وحسب صحيفة “سبورت” الكاتالونية، فالفريقان كانا قد توصلا لاتفاق منذ أيام لكن موافقة اللاعب كانت سببًا في تأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقال ألكاسير: “أنا سعيد ومتحمس لبداية تحد جديد في الدوري الألماني، فريق بروسيا دورتموند يملك أنصارًا رائعين وحماسيين وهو شيء مميز بالنسبة لي”.

وكان الدولي الإسباني السابق ولاعب فالنسيا السابق قد أصبح خارج اهتمامات المدرب إيرنيستو فالفيردي الذي فضل الاحتفاظ بالمهاجم منير الحدادي كبديل للأوروغوياني لويس سواريز .

وانضم ألكاسير لصفوف نادي برشلونة قبل بضعة مواسم قادمًا من صفوف نادي فالنسيا الإسباني ولكنه لم يشارك بانتظام بالمباريات ولم يحظ بثقة المدربين ليُفضل الرحيل لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن النادي الكتالوني.