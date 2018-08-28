باكو ألكاسير مهاجم نادي برشلونة ينتقل إلى بروسيا دورتموند (فيديو)

انتقل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير لفريق بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة مقابل 2.2 مليون يورو مع بند يسمح للفريق الألماني بشراء عقده نهائيًا مقابل 25 مليون يورو صيف 2019.
وحسب صحيفة “سبورت” الكاتالونية، فالفريقان كانا قد توصلا لاتفاق منذ أيام لكن موافقة اللاعب كانت سببًا في تأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وقال ألكاسير: “أنا سعيد ومتحمس لبداية تحد جديد في الدوري الألماني، فريق بروسيا دورتموند يملك أنصارًا رائعين وحماسيين وهو شيء مميز بالنسبة لي”.
وكان الدولي الإسباني السابق ولاعب فالنسيا السابق قد أصبح خارج اهتمامات المدرب إيرنيستو فالفيردي الذي فضل الاحتفاظ بالمهاجم منير الحدادي كبديل للأوروغوياني لويس سواريز .
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— I ❤️ Messi FC (@forca_fcb) August 28, 2018
وانضم ألكاسير لصفوف نادي برشلونة قبل بضعة مواسم قادمًا من صفوف نادي فالنسيا الإسباني ولكنه لم يشارك بانتظام بالمباريات ولم يحظ بثقة المدربين ليُفضل الرحيل لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن النادي الكتالوني.
???? Heute in Dortmund… pic.twitter.com/tUgf1QoUfw
— Borussia Dortmund (@BVB) August 28, 2018