باريس سان جيرمان يدرس تقديم شكوى ضد نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفيَّة إسبانية، الاثنين، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يشكو نادي برشلونة، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب إصرار النادي الكتالوني على التعاقد مع أدريان رابيو لاعب النادي الفرنسي.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن العلاقة متوترة بين برشلونة وباريس سان جيرمان منذ صيف العام 2017، عندما دفع الفريق الفرنسي قيمة فسخ عقد البرازيلي نيمار، والتي تبلغ 222 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة “إدارة باريس تفكر في تقديم شكوى للاتحاد الدولي، بسبب الحديث المباشر للنادي الكتالوني مع رابيو، لأن اللاعب لم يصل للأشهر الـ 6 الأخيرة في عقده”.

وذكرت “سبورت” أن بيب سيغورا وإيريك أبيدال، سافرا إلى باريس في يوليو الماضي، ليعبرا بشكل رسمي عن رغبة برشلونة في ضم رابيو، وهو مؤشر على أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع رابيو بالتفاوض مع ناديه.

وأوضحت الصحيفة أن عرض باريس سان جيرمان لضم إيفان راكيتيتش مقابل 90 مليون يورو، كان وسيلة للرد على مفاوضات برشلونة مع رابيو.

وشارك رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، مع باريس سان جيرمان في 210 مباريات، وسجل فيها 23 هدفًا، وصنع 16 أخرى.