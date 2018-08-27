ما موقف غاريث بيل من عدم تعيينه لتسديد ركلات جزاء ريال مدريد؟

أكد الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد أنه يرغب بتنفيذ ضربات الجزاء التي يحصل عليها الفريق، لكنه يحترم اختيارات المدرب جولين لوبتيغي.

وقال غاريث بيل في تصريحات نشرتها “أس”، عقب الفوز 4/1 على جيرونا في الدوري الإسباني: “بطبيعة الحال أريد أن أسدد ضربات الجزاء لكن المدرب اختار من ينفذها وأنا أحترم قراراته”.

وأشاد الجناح الويلزي بالفوز على جيرونا كفريق وقال: “أنا هنا لمساعدة الفريق، نحن فريق ومجموعة ويجب أن نفوز بكل المباريات الممكنة”.

من جهة أخرى أكد الفرنسي كريم بنزيما أن كريستيانو رونالدو لا يمكن نسيانه في ريال مدريد وقال بعد المباراة: “لا يمكن نسيان كريستيانو رونالدو فقد سجل عددًا كبيرًا من الأهداف”.

وأكد المهاجم الفرنسي أنه يرغب في تسجيل الأهداف هذا الموسم وقال: “هذا الموسم مهم لتسجيل الأهداف، وسأحاول أن أسجل دائمًا لمساعدة الفريق”.

وأضاف: “أشعر أنني جاهز بدنيًا وأملك الثقة في نفسي، سأحاول أن أفعل أشياءَ جيدة وجميلة هذا الموسم”.

وأكد بنزيما أنه في ريال مدريد منذ 10 سنوات وأن دوره لم يتغير وقال: “أنا هنا منذ 10 سنوات وأعرف أن عليّ أن أفعل ما فعلته في السنوات السابقة، أن أسجل الأهداف أكثر من السنوات الماضية”.

وعن تسجيل ركلات الجزاء قال: “سأنفذها كما أفعل دائمًا، أنا وسيرجيو راموس مكلفان بتنفيذ ضربات الجزاء”.