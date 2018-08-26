ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على جيرونا (صورة)

قلب ريال مدريد تأخره 1/0 إلى فوز على مضيفه جيرونا بنتيجة 4/1، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2018/2019.

ووجد ريال مدريد نفسه متأخرًا بالنتيجة بعدما تلقى هدفًا في الدقيقة 17 من بورخا غارسيا.

واحتسب حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا ركلة جزاء لريال مدريد بعد تدخل خشن على ماركو أسينسيو داخل المنطقة، ليسجل منها سيرجيو راموس هدف التعادل في الدقيقة 39.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء ثانية بعد تدخل خشن أيضًا على ماركو أسينسيو، وسجل منها كريم بنزيما هدف التقدم في الدقيقة 52.

وأكمل الويلزي غاريث بيل ثلاثية ريال مدريد في الدقيقة 59.

وسجل بنزيما الهدف الثاني له والرابع لريال مدريد بعدما تلقى تمريرة عرضية من بيل ليودعها الشباك في الدقيقة 79.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مع برشلونة.

في حين يملك كل من إشبيلية، وإسبانيول، وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد 4 نقاط في المركز الثاني.

بينما يملك ليفانتي وأتلتيك بلباو وهويسكا 3 نقاط في المركز الثالث.